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"مهندسين الإسكندرية" تفتح باب التقدم لمنح مشروعات التخرج في الكليات والمعاهد

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"مهندسين الإسكندرية" تفتح باب التقدم لمنح مشروعات التخرج في الكليات والمعاهد "مهندسين الإسكندرية" تفتح باب التقدم لمنح مشروعات التخرج في الكليات والمعاهد

مصراوي Masrawy

08:19 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم الخميس، فتح باب التقدم للحصول على منح لدعم مشروعات تخرج طلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية فى نطاق محافظة الإسكندرية للعام الدراسى 2020- 2021، وذلك ضمن برنامج مشروع بدايتي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية، الخميس، أن المشروع يعد أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين، ويتم تفعيله من خلال لجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد بالنقابة برئاسة الدكتور سامي درويش، ومن خلال بروتوكول التعاون المبرم مع الأكاديمية فى هذا الشأن بتشكيل لجان علمية مشتركة لتقييم المشروعات المتقدمة وتحديد الأفضل منها للحصول على المنحة طبقًا للمجالات المعلنة، بالإضافة إلى تنظيم معرضًا ختاميًا لهذه المشروعات ودعوة المهتمين من رجال الأعمال لدعم تنفيذها على أوسع نطاق.

وتغطي المنحة في الموسم الجاري، المجالات العلمية التطبيقية منها الاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة، الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، تطورات الهندسة الطبية والحيوية والرعاية الصحية .

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