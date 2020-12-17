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"الكسار" يعبر بالفيصلي إلى دور ربع نهائي كأس الملك.. على حساب الاتفاق

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بعد الوصول إلى ركلات الترجيح

تأهل الفيصلي لدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره الاتفاق 9/8 بركلات الترجيح، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان الفيصلي أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 26 عن طريق "جيليرمي".

الشوط الثاني والأشواط الإضافية لم تحمل جديداً، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسم الحظ في الركلة الأخيرة لحارس الفيصلي أحمد الكسار، الذي نقل فريقه لدور ربع النهائي بإحرازه الهدف الأخير في مرمى حارس الاتفاق رايس مبولحي.

الاتفاق الفيصلي كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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