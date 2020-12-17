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بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

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"عسيري" أكد استمرار الحملة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق، اليوم الخميس، أربعة مطاعم وأربعة محلات مهنية مخالفة في المحافظة والمراكز التابعة لها كما تابعت مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من المستجد.

وتفصيلاً، تواصل البلدية حملة الرقابة الصحية المكثفة على المطاعم التي وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بتنفيذها، حيث تواصلت الحملة خلال اليومين الماضيين وتم إغلاق أربعة مطاعم مخالفة ورصد عدة مخالفات.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على استمرار الحملة المكثفة على المطاعم خلال الأسبوعين القادمين تنفيذاً لتوجيهات أمين المنطقة لمتابعة الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية.

من جانب آخر، أغلق قسم رقابة الأسواق أربعة محلات مهنية مخالفة من خلال جولاتهم الرقابية اليومية وتم رصد مخالفات بالعرض خارج حدود المحل وإحداث التشوهات البصرية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة وعدم النظافة العامة بالمحلات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بلدية بارق تغلق 8 مطاعم ومحلات مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

بارق بلدية بارق فيروس كورونا الجديد عسير أمانة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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