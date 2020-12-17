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: سيارة تقتحم مركزًا تجاريًّا بمكة.. ولا إصابات

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بالفيديو: سيارة تقتحم مركزًا تجاريًّا بمكة.. ولا إصابات : سيارة تقتحم مركزًا تجاريًّا بمكة.. ولا إصابات
يقودها شاب فقد السيطرة عليها

بالفيديو: سيارة تقتحم مركزًا تجاريًّا بمكة.. ولا إصابات

شهد حي وادي جليل بمكة المكرمة، مغرب اليوم الخميس، حادثة اقتحام مركبة لمركز تجاري دون تسجيل أي إصابات.

وعلمت "سبق" أن شابًّا يقود مركبة من نوع "فورتشنر"، فقد السيطرة عليها؛ ما أدى إلى انحرافها لتستقر عند مدخل مركز تجاري يقع في حي وادي جليل بمكة، ملحقة الضرر به.

ولم ينتج عن الحادث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد؛ حيث كان الشارع يخلو من المارة أثناء الحادث، فضلاً عن نجاة المتسوقين داخل المركز التجاري.

وقد باشر مرور العاصمة المقدسة الحادث على الفور، بعد تلقيه البلاغ، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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