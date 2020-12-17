للمحافظ والنواب.. تقديم 4 عرائض لمناقشة "التسرب من التعليم في سوهاج" – صور

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج إنه يجب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة للتغلب على ظاهرة التسرب من التعليم، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي "الابتدائي والإعدادي".

وأضاف "عبدالسلام" خلال الاجتماع الذي نظمه مكتب "بلان إنترناشيونال إيجيبت" في سوهاج، لأعضاء شبكة حماية الطفل بالمحافظة أنه جرى التنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني، وعقد عدة اجتماعات وجلسات لمناقشة كيفية التغلب على مشكلة التسرب من التعليم في قرى "بنهو والسوالم بمركز طهطا وبني واصل والفراسية" بمركز ساقلته و"الصوامعة شرق والسلاموني" بمركز أخميم.

من جانبها قالت منة الجندي، مسئول مشروع دعم حقوق الطفل بمكتب بلان إنترناشيونال إيجيبت بسوهاج إنه جرى خلال الاجتماع الانتهاء من صياغة 4 عرائض دعاوى بمشكلة التسرب من التعليم موجهين لكل من محافظ سوهاج، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضافت "الجندي" أن كل عريضة تناولت أسباب مشكلة التسرب من التعليم وطرق حلها والتوصيات المُلحة التي يجب اتخاذها للتغلب على المشكلة.

حضر الاجتماع ممثلون عن مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وبعض جمعيات المجتمع المدني بالقرى الـ6 المستهدفة في المشروع.