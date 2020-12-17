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"حدوتة مصرية".. في الصالون الثقافي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

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"حدوتة مصرية".. في الصالون الثقافي لنقابة المهندسين بالإسكندرية "حدوتة مصرية".. في الصالون الثقافي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:21 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، الاثنين الأخير من ديسمبر الجاري، أولى لقاءات الصالون الثقافي، بحضور رسام الكاريكاتير عمرو فهمي في ندوة بعنوان "كاريكاتير عمرو فهمي.. حدوتة مصرية" تديرها الباحثة أميرة مجاهد.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه من المقرر إطلاق صالون المهندسين الثقافي في 28 ديسمبر الجاري والذي يستضيف نخبة من المثقفين والمفكرين والفنانين مرة شهريًا، ليكون نافذة ثقافية تهتم بطرح كل ما يخص المدينة الساحلية وطبيعتها الحضارية متعددة الثقافات.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الصالون الثقافي يتناول رحلة رموز المبدعين ومناقشة أهم الأحداث الجارية من منظور متخصص بهدف إفادة وإثراء الرأي العام، فضلا عن مشاركة المعلومات والأفكار وطرحها أثناء اللقاء.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المهندسين، لافتا إلى أن اللقاء يُبث من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالاسكندرية والقناة الرسمية للنقابة على موقع "يوتيوب".

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