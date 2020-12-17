صور.. "برك الوحل" تُغلق مدخل مستشفى كفر الدوار العام

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

تركت موجة الأمطار التي تعرضت لها مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، على مدار اليومين الماضيين آثارها، أمام مدخل المستشفى العام، بعد أن خلفت مساحات كبيرة من الطين والوحل، قطعت طريق الدخول أمام المرضى.

وقال هيثم عبدالعزيز، محامي، من أهالي المدينة: "الوضع الحالي أمام المستشفى مأساوي، ويشكل معاناة شديدة لمرضى الفشل الكلوي الذين يستخدمون هذه البوابة".

أبدى عبدالعزيز اندهاشه من تجاهل الوحدة المحلية رفع تراكمات الطين من أمام المستشفى، وطالب بسرعة العمل على إزالته حرصًا على رفع المعاناة عن المرضى.

