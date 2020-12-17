نهر خالد ومعجزة لا تموت.. رسائل مصورة للأزهر الشريف عن سحر اللغة العربية

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مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، عدة رسائل مصورة عن سحر اللغة العربية ورونقها وعذوبتها، بالتزامن مع الاحتفال بيومها العالمي، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر، كل عام.

وتضمنت الرسائل ما يلي:

- اللغة العربية أغنى لغات العالم، لا تضاهيها لغةٌ في غزارة مفرداتها وسمو تراكيبها وحُسن مبانيها.

- اللغة العربية هي النهر الخالد، وإن شئت فقل: المعجزة الخالدة التي لا تهرم ولا تموت.

- حُقَّ لأهلها أن يفتخروا بها، وحق لذاتها أن تفخر بنفسها.

- اللغة العربية من بين سائر اللغات تجدها فتيةً، لا تعرف لها طفولة أو شيخوخة.

- اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ولغة الفصاحة والبيان، ومفتاح التفقه في الدين.

-"اللغة العربية أشدُّ اللغات تمكنًا، جعلت حلية لنظم القرآن، وعلق بها الإعجاز، وصارت دلالة في النبوة".

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الـ 18 من ديسمبر كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.