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جميعهم من كبار السن.. تعافي 8 مصابين بكورونا في مستشفى العديسات بالأقصر

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جميعهم من كبار السن.. تعافي 8 مصابين بكورونا في مستشفى العديسات بالأقصر جميعهم من كبار السن.. تعافي 8 مصابين بكورونا في مستشفى العديسات بالأقصر

مصراوي Masrawy

07:09 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الأقصر - محمد محروس:

أعلن مستشفى العديسات المخصص لعزل مصابي في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن تعافي وخروج دفعة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليلهم معمليًا.

أوضحت إدارة المستشفى، أن 8 من المصابين بالفيروس تعافوا وخرجوا من المستشفى، وجميعهم من كبار السن.

ناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحًا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة، وتناول السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة، وذلك بعد قرار غلق 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود".

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