صور.. ضبط 444 حالة إشغال طريق في دمياط خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمدينة دمياط، بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية الأمن، حملة موسعة على مناطق عدة، لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلا عن إزالة المخالفات في الأسواق المختلفة.

كما جرى تنفيذ حملة أخرى بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات، وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين وعربات الكارو الخاصة بالعرب، والتي يجرى استخدامها للنبش في القمامة.

أسفرت الحملات المُنفذة خلال الأسبوع الجاري، عن تحرير 444 محضرا لضبط مخالفات متعددة منها إشغال طريق، وباعة جائلين، و مخالفات بيئية، فضلاً عن تنفيذ الإزالة الفورية لنحو 387 مخالفة جرى رصدها.

وصادرت شرطة المرافق 232 مضبوطات متنوعة، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.