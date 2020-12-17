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"تجارية الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع الإقرار الضريبي لشباب الخريجين- صور

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"تجارية الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع الإقرار الضريبي لشباب الخريجين- صور "تجارية الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع الإقرار الضريبي لشباب الخريجين- صور

مصراوي Masrawy

06:59 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، ورشة عمل عن إضافة الإقرارات الضريبية، وشرح الفاتورة الإلكترونية، في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجمارك، الخاصة بالدخل والقيمة المضافة، والمعايير المحاسبية المصرية والدولة.

ذكر بيان صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية، الخميس، أن ورشة العمل ناقشت أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وشرح الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أشرف إدفاوي، مدير عام الإدارة المركزية للحاسب الآلي، جمال دياب، مقرر لجنة الممول والضريبة، والدكتور بهيج أبو جازية، مستشار لجنة الممول والضريبة، مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية.

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