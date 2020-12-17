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السودان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بجدة وتؤكد وقوفها مع المملكة

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السودان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بجدة وتؤكد وقوفها مع المملكة السودان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بجدة وتؤكد وقوفها مع المملكة
جددت تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

السودان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بجدة وتؤكد وقوفها مع المملكة

أدانت السودان الهجوم الإرهابي الذي جرى يوم الاثنين الماضي مستهدفًا ناقلة نفط بميناء جدة، وذلك عبر زورق مُفخخ؛ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن تكرار هذه الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة على المنشآت الحيوية خاصة على مواقع البترول ومحطات توزيع المنتجات البترولية يؤكد بلا شك أن الأمر يتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وتهديدها للسواحل والمياه الإقليمية بتسببها في حدوث كوارث بيئية تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية لتلك المياه.

وأكدت السودان مجددًا على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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