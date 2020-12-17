“البحر الأحمر” ترسي اثنين من عقودها على شركتين سعوديتين

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ستكون كل منها مسؤولة عن إقامة ما يصل إلى 5000 عامل بناء

أرست شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اثنين من عقودها على شركتين سعوديتين لتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بالصيانة والأمن والتموين، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات التنظيف الخاص في القرية السكنية العُمالية التابعة لمشروع البحر الأحمر والواقع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وستكون كل شركة مسؤولة عن إقامة ما يصل إلى 5000 عامل بناء، وستضمن كلتا الشركتين إدارة المنشأة وفق أعلى مستويات المعيشة لجميع عمال الموقع سواءً من يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو لدى مقاوليها، بالإضافة إلى أنه سيتاح مكتب مخصص لتقديم الدعم والمساعدة للمقيمين في القرية العمالية عل مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو أن القرية السكنية العمالية للمشروع تُعد عنصراً مهماً وجزءاً لا يتجزأ من المرحلة الأولى للمشروع، مشيراً إلى الالتزام بتوفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع مما سيمكننا من الاستمرار في تحقيق المزيد من التقدم.