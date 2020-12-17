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الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

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بهدفي "باتنا " و" بن دبكة " الرائعين

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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