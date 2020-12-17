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رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية تقديم المساعدة والعون للنازحين

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رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية تقديم المساعدة والعون للنازحين رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية تقديم المساعدة والعون للنازحين

مصراوي Masrawy

06:53 م الخميس 17 ديسمبر 2020

عدن - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أهمية دعم التدخلات الإنسانية، خاصة في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية، ومعالجة آثار الألغام، وتقديم المساعدة والعون للنازحين، موضحا أن هذه المجالات ستكون على رأس أولويات خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المباحثات بين رئيس الوزراء اليمني، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية سيجريد كاخ، اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتنسيق المشترك في عدد من القضايا، والمواقف الهولندية الداعمة لليمن وشعبها، وآليات تطوير التنسيق المستقبلي؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت كاخ دعم بلادها لما تم تحقيقه في تنفيذ اتفاق الرياض، وما تم التوصل إليه من إجراءات، مجددة استمرار دعم بلادها لجهود الإغاثة في اليمن، مشيرة إلى أن بلادها خصصت 21 مليون دولار؛ لدعم جهود الإغاثة في اليمن للعام 2021 .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين تطرقا -خلال اللقاء الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس- إلى الدعم الهولندي المقدم لليمن في الجوانب التنموية والإغاثية، والتنسيق القائم مع الحكومة لتعزيز الوصول الإنساني إلى المحتاجين، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض وأولويات الحكومة الجديدة، والتحركات الأممية لإحلال السلام، وما تواجهه من تعنت مستمر من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

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