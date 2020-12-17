بعد قضائه 20 عامًا بالسجن.. محكمة بكورية الجنوبية تبرئ رجلاً من تهمة اغتصاب وقتل قاصر

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قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ببراءة أحد مواطنيها بعد إدانته بالخطأ باغتصاب وقتل فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 1988 وسجنه 20 عامًا وذلك بعد إعادة محاكمته.

وكانت محكمة محلية حكمت على ليون سونغ يو، الذي كان يبلغ آنذاك 22 عامًا من العمر بالسجن مدى الحياة، وأدانته في تهمة اغتصاب وقتل وقعت عام 1988.

"سونغ يو" دافع عن نفسه وزعم أن الشرطة أجبرته على الاعتراف بالجريمة التي لم يرتكبها، ولكن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا حكم المحكمة الابتدائية، وبناءً عليه وضع يون خلف القضبان لمدة 20 عامًا حتى حصل على إطلاق سراح مشروط في عام 2009.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تقدم يون بطلب لإعادة محاكمته في القضية بعد أن أعلنت الشرطة قبل شهر أن أحد مواطنيها ويدعى لي تشون جيه، والذي كان مسجونًا بسبب جريمة قتل أخرى، أعترف بارتكاب جرائم قتل ومن بينها الجريمة التي اتهم فيها يون.

وقدمت المحكمة اعتذارًا ليو بالنيابة عن السلطة القضائية، قائلة إن الحكم السابق غير الصحيح صدر بناءً على تصرفات خاطئة من قبل وكالات التحقيق.