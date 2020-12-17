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"تقويم التعليم": المبادرة العالمية تؤكد جهود المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم

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"تقويم التعليم": المبادرة العالمية تؤكد جهود المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم "تقويم التعليم": المبادرة العالمية تؤكد جهود المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم
تزامنًا مع اليوم العالمي للغة الضاد

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، مساء اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة الاعتماد الأكاديمي تهدف إلى استمرار الجهود التي تقدمها المملكة العربية في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسدّ الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضمان مستوى جودتها ورفع جودة مخرجاتها، مع التطوير المستمر لها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.

وأطلقت الهيئة المشروع استجابة لأهمية اللغة العربية وواقع تعليمها؛ فاللغة العربية تعدُّ من أكثر اللغات انتشارًا من حيث عدد المتحدثين بها حول العالم؛ إذ يزيد عددهم على 467 مليون شخص، ويتزايد الإقبال على تعلمها؛ ولذا تتزايد أعداد البرامج التي تعمل على تدريسها، وأعداد المؤسسات التي تقدمها في الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى بصورة ملموسة، ومع كثرة تلك البرامج وتنوع درجاتها العلمية وأهدافها، والمؤسسات المانحة لها؛ تتضح الحاجة إلى ضبط جودتها بما يحقق أهدافها.

وتمتلك هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية مقوِّمات تُمكِّنها من أن تكون مرجعية علمية تُسهم في ضبط جودة برامج تعليم اللغة العربية؛ فأول هذه المقومات وجود الهيئة في المملكة العربية السعودية، قبلة العالم الإسلامي والعربي، ولديها خبرة عريضة في تعليم اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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