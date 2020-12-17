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وزيرا "السياحة والطيران" يبحثان مع مستثمري جنوب سيناء سبل تنشيط القطاع

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وزيرا "السياحة والطيران" يبحثان مع مستثمري جنوب سيناء سبل تنشيط القطاع وزيرا "السياحة والطيران" يبحثان مع مستثمري جنوب سيناء سبل تنشيط القطاع

مصراوي Masrawy

06:25 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران، اليوم الخميس، اجتماعًا مع جمعية مستثمري جنوب سيناء، برئاسة تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو الجمعية، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق.

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الاجتماع جاء بناءً على طلب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، لمناقشة أوضاع القطاع السياحي والتحديات التي تواجهه في الوضع الراهن.

وأوضح عبد اللطيف، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اقترح عدة مبادرات لتنشيط السياحة ومنها مبادرة "شتي في "، لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل، بهدف الوصول إلى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها، وجرى بحث إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران، لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام، من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر" التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأعرب عبد اللطيف عن سعادته لحرص القيادة السياسية على عقد مثل هذه اللقاءات، لشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية على أهمية السياحة، والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

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