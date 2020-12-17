أول تعليق من محافظ الشرقية على واقعة اختفاء "حصان أبو الريش"

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الشرقية – فاطمة الديب:

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح وصيانة تمثال الحصان الحديدي عقب سقوطه من مكانه بنفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، وإعادة تركيبه مرة أخرى في الميدان.

وقال المحافظ في بيان له، إن التمثال تعرض لمحاولة سرقة من قبل خارجين عن القانون، منوهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وسرعة إصلاح التمثال وإعادته لمكانه مرة أخرى.

كانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت إخطارًا من رئاسة حي أول الزقازيق يفيد وجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش ملقى على الأرض وبه تلفيات، بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال، وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 14786 جنح أول الزقازيق.

أكد محمد محمود،رئيس حي أول الزقازيق، أنه جرى رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية، وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين للبدء في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان.