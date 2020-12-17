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بعد إعادة المحاكمة.. إسدال الستار على واقعة "تعرية سيدة الكرم" في المنيا

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بعد إعادة المحاكمة.. إسدال الستار على واقعة "تعرية سيدة الكرم" في المنيا بعد إعادة المحاكمة.. إسدال الستار على واقعة "تعرية سيدة الكرم" في المنيا

مصراوي Masrawy

06:12 م الخميس 17 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، قرارًا بشأن 3 متهمين بالمتورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عامًا، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وقال إسماعيل سيد، محامي المتهمين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة قضت ببراءة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، بشاب متزوج، وجرى إحالة المتهمين الـ3 للمحاكمة، إذ صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وأُعيدت إجراءات المحاكمة وصدر حكم اليوم بالبراءة.

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