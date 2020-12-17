أخبار عاجلة

"آل الشيخ": طي قيد الأئمة الذين لم يخطبوا عن خطر جماعة الإخوان المسلمين واجب الوزارة -
مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد روزنامة مسابقات 2021 -
"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي -
"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات -
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" -
موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا -
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء -
الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين -
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم

Print
بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم

مصراوي Masrawy

06:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الفاتيكان - أ ش أ

جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس مناشدته لإيصال اللقاحات المصنعة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى العالم أجمع، داعيا إلى "ثقافة الرعاية" في عام 2021.

وقال البابا فرانسيس - في رسالة لليوم العالمي للسلام، حسبما ذكرت وكالة /انسا/ الإيطالية اليوم /الخميس/ "أجدد مناشدتي للقادة السياسيين والقطاع الخاص بألا يدخروا جهدا؛ للتأكد من ضمان وصول لقاحات ضد المستجد، وتوفير التكنولوجيات الأساسية التي تساهم في رعاية المرضى، والفقراء والفئات سريعة التأثر".

وأضاف البابا فرانسيس -في الرسالة التي حملت عنوان "ثقافة الرعاية كطريق للسلام"- أن الأحداث التي وقعت على مدار العام "علمتنا أهمية رعاية كل منا للأخر وللبشرية"، مشيرا إلى أنه مع حالة التضامن التي شاهدناها خلال العام الجاري، إلا أنه شوهد أيضا زيادة بشتى الأشكال في العنصرية ورهاب الأجانب والحروب والنزاعات التي لا تجلب سوى الموت والتدمير.

وجدد البابا مناشدته لإنشاء "صندوق عالمي" ينقل الأموال التي تنفق على السلاح والنفقات التسليحية الأخرى إلى المساعدة في القضاء على الجوع ومساعدة الدول النامية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

شبكة عيون الإخبارية