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"الغذاء والدواء" تدرّب متخصصين من 25 دولة في مجال اشتراطات الأغذية الحلال

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"الغذاء والدواء" تدرّب متخصصين من 25 دولة في مجال اشتراطات الأغذية الحلال "الغذاء والدواء" تدرّب متخصصين من 25 دولة في مجال اشتراطات الأغذية الحلال
على مدى يومين.. عبر تقنية الاتصال المرئي

نظّم مركز حلال بالهيئة العامة للغذاء والدواء، دورة تدريبية بعنوان "الاشتراطات العامة للأغذية الحلال"، وذلك على مدى يومين 15 - 16/ 12/ 2020م عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتهدف الدورة التدريبية التي حضرها 200 شخص من 25 دولة، إلى التعريف بمتطلبات واشتراطات الأغذية الحلال، لرفع قدرات العاملين في المنشآت الغذائية والجهات المانحة لشهادات الحلال حول العالم، والتعرف على "سلسلة الحلال" في صناعة الأغذية، والمخاطر التي تهددها وكيفية التحكم بها، إضافة إلى فهم متطلبات التذكية وفقاً للشريعة الإسلامية وذلك لتأهيل المسالخ وإعداد مختصين بالذبح الحلال.

وتضمنت الدورة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشهادات الحلال، وماهية المخاطر المحتملة في مجال صناعة الحلال، وطرق الفحص على خط على إنتاج الحلال ومصداقيتها ومدى قدرتها على إعطاء نتائج صحيحة، ومدى شرعية بعض المضافات الغذائية وتوضيح الفتوى الشرعية بخصوصها، كما جرى نقاش عن الصعق وفقدان الوعي وكيفية التحقق من فاعليته، وسيقدّم مركز حلال قريباً دورات تدريبية مختصة بالحلال بلغات عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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