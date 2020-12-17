أخبار عاجلة

"آل الشيخ": طي قيد الأئمة الذين لم يخطبوا عن خطر جماعة الإخوان المسلمين واجب الوزارة -
مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد روزنامة مسابقات 2021 -
"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي -
"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات -
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" -
موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا -
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء -
الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين -
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فارسة دنماركية تعلن المشاركة في مهرجان عبد العزيز للإبل العام المقبل

Print
عبّرت عن انبهارها بهذا الموروث وتعلق السعوديين به

فارسة دنماركية تعلن المشاركة في مهرجان عبد العزيز للإبل العام المقبل

أعلنت الفارسة الدنماركية هيلي كروغلوند، المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، العام المقبل، مبدية إعجابها الشديد بما شاهدته من تنظيم وتفاعل خلال زيارتها للمهرجان في نسخته الحالية.

ويجذب مهرجان الملك عبد العزيز العديد من الجنسيات للتعرف على هذا الموروث الثقافي الكبير.

وقالت هيلي كروغلوند: إنها سمعت بالمهرجان من خلال إحدى السيدات السعوديات التي تكلمت عن هذا المهرجان في محاضرة، وتطرقت للعديد من الأمور عن الإبل.

وأضافت: "منذ تلك اللحظة عزمت على الحضور ومشاهدة هذا الحدث، وأتيت للسعودية مع زوجي وتواصلت مع صديقتي وأخبرتني بأن المهرجان بدأ، فلم أتردد إطلاقًا في زيارته؛ لأن هذا الأمر كان بمثابة تحقيق حلم لي".

وعن رأيها في المهرجان قالت "هيلي": "بصراحة ما شاهدته يفوق الوصف؛ حيث أعجبني المهرجان جداً، وأبهرتني العلاقة التي تربط المُلاك بإبلهم، كما أنني تعرفت على الكثير من الأمور الخاصة بمقاييس الجمال والتفاصيل التي تقوم عليها المفاضلة في التحكيم، وطريقة تتويج الفائزين، بصراحة معلومات قيمة خرجت بها من هذه الزيارة".

وتابعت: "سمعت عن بيع إحدى الفرديات بثلاثة ملايين ريال، وهذا شيء مدهش ومبهر يؤكد أهمية هذا الموروث وتعلق السعوديين به".

وأوضحت "هيلي" أنها فارسة تحب الخيل وتمارس هواية الفروسية منذ وقت طويل، كما تحب الصقور، وقالت: "بعد زيارتي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أحببت الإبل جداً، خصوصاً اللون الأبيض الذي أعشقه في كل الحيوانات، وانتظروني في النسخة المقبلة فقد أشتري فردية وأشارك بها في المهرجان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

ادعت أنها "حناء".. جمارك مطار القاهرة تضبط 47 كجم أعشاب ومقويات بحوزة راكبة قادمة من السعودية

ادعت أنها "حناء".. جمارك مطار القاهرة تضبط 47 كجم أعشاب ومقويات بحوزة راكبة قادمة من السعودية

شبكة عيون الإخبارية