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16 يناير.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الوادي الجديد

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16 يناير.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الوادي الجديد 16 يناير.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:09 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، والتي تبدأ يوم السبت الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١.

ووجه المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، بالجاهزية التامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصًا على سلامتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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