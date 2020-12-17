16 يناير.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، والتي تبدأ يوم السبت الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١.

ووجه المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، بالجاهزية التامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصًا على سلامتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.