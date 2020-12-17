مفوض الدولة يلغي قرار معاقبة موظفة بسبب "تكييف" في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر المستشار أحمد عبدالعاطي، مفوض مجلس الدولة في مكتب محافظ كفر الشيخ، قبول طعن موظفة سابقة بمجلس مدينة مطوبس، على مجازاتها بخصم يومًا من راتبها، وإنهاء ندبها من عملها بمجلس المدينة، شكلًا، وفي الموضوع سحب القرار المتظلمة منه، وذلك لانتفاء المخالفة في حق المتظلمة بتعديها على رئيس مدينة مطوبس.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر القرار رقم 984 لسنة 2020، بمجازاة منى محمد الهياتمي، الموظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بخصم يوم من راتبها، وإنهاء ندبها من العمل بديوان عام المحافظة، وندبها للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه لمدة عام أول، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات التي أجريت معها.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ضدها إلى محافظ كفر الشيخ، يتهمها فيها بالاعتداء عليه في مكتبه، وتلقيها رشوة مالية من أحد المقاولين المتعاملين مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، فيما صدر قرارًا وقتها من المحافظ بإيقافها عن العمل، وإحالتها للتحقيق، وندبها إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لحين انتهاء التحقيقات.

تبين من التحقيقات التي أجريت معها، وبحسب أقوالها، أن قسم الحسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، دون في مستنداته حساب ثمن تكييف جرى تركيبه في مكتب رئيس المدينة، بحوالي 10 آلاف جنيه، جرى الحصول على المبلغ منها على سبيل السلفة لعدم وجود ميزانية وقتذاك في الوحدة المحلية، كونها أكثر الموظفات ثراء، لحين التبرع به على نفقة أحد المقاولين.

وأوضحت في أقوالها، أنه نشبت خلافات بينها، ورئيس مجلس المدينة، بسبب مطالبتها بحساب ثمن التكييف التي جرى تركيبه في مكتب رئيس المدينة، ومطالبتها مرة أخرى بتجهيز إحدى الاستراحات على نفقتها على سبيل السلفة، كما حدث في واقعة التكييف الأولى.

تبين من قرار مفوض الدولة أن الموظفة المذكورة قدمت مستندات تثبت صحة ما ادعته ضد رئيس مدينة مطوبس في تظلمها رقم 476 لسنة 2020، بتركيبها تكييف في مكتب رئيس المدينة بمبلغ 9 آلاف و600 جنيه، ومبلغ آخر 700 جنيه مقابل صيانة التكييف القديم، لحين ورود اعتماد مالي من الوحدة المحلية، أو تحصيل ثمنه من لجنة التبرعات.

وأوضح القرار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإضافته للمخازن لحين استيفاء ثمن التكييف، وكان الأجدر برئيس الوحدة المحلية الحالي مساعدة الموظفة المتظلمة في تحصيل ثمن التكييف سواء من خلال الدعم المالي أو لجنة التبرعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.