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حفتر يثني على دور إيطاليا في دعم سبل حل الأزمة الليبية

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حفتر يثني على دور إيطاليا في دعم سبل حل الأزمة الليبية حفتر يثني على دور إيطاليا في دعم سبل حل الأزمة الليبية

مصراوي Masrawy

06:07 م الخميس 17 ديسمبر 2020

بنغازى - أ ش أ

أثنى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على دور الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين في إيطاليا في مدينة بنغازي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك.

وذكرت بوابة إفريقيا للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

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