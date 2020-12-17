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منظمة السياحة العالمية: جائحة كورونا تعيد السياحة ثلاثة عقود إلى الوراء

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منظمة السياحة العالمية: جائحة كورونا تعيد السياحة ثلاثة عقود إلى الوراء منظمة السياحة العالمية: جائحة كورونا تعيد السياحة ثلاثة عقود إلى الوراء

مصراوي Masrawy

06:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020

دبلن - (د ب أ):

رجحت منظمة السياحة العالمية تراجع عدد ركاب الطيران عالميا بأكثر من 70 بالمئة في عام 2020 بسبب القيود المرتبطة بجائحة ، ما يعيد أرقام السياحة والسفر إلى مستويات عام 1990.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إنها "تتوقع أن يتراجع عدد المسافرين الدوليين بواقع 70 إلى 75 بالمئة لعام 2020 بأكمله"، بعدما أظهرت الفترة من يناير إلى أكتوبر "انخفاض عدد السياح الدوليين بواقع 900 مليون، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019".

ووفقا للمنظمة، تعني مثل هذه النتيجة أن "السياحة العالمية ستعود إلى مستويات 30 عاما مضت"، عندما كان تعداد سكان العالم أقل بأكثر من ملياري نسمة عن مستواه الآن.

وقالت المنظمة إن انهيار قطاع السفر قد يعني "خسارة بحوالي 1.1 تريليون دولار في عائدات السياحة الدولية".

وقال الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي إنه "أصبح أكثر وضوحا عن قبل أن السياحة واحدة من أكثر القطاعات تضررا بهذه الأزمة غير المسبوقة".

وكانت آسيا والمحيط الهادي، المنطقة الأكثر تضررا، بتراجع عدد المسافرين الدوليين خلال الفترة المذكورة بنسبة 82 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، أي أسوأ بواقع عشر نقاط مئوية عن المتوسط العالمي.

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