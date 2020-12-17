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لندن (بي بي سي)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن ملايين الأشخاص في شرق وجنوب شرق إنجلترا سيواجهون اعتبارا من يوم السبت المقبل أكثر الإجراءات صرامة للحد من انتشار كوفيد 19.

وقال علينا أن نحافظ على ما حققناه في السيطرة على الوباء، وهذا يعني أن 68٪ من سكان إنجلترا - 38 مليون شخص - سيعيشون في عزلة.

ألمانيا

أيضا ألمانيا لم تكن أفضل حالا فقد سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، وكانت قد فرضت أمس قيودا جزئية على الحركة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتوفي 952 شخصا في 24 ساعة وأصيب 27728 شخص بحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد روبرت كوخ الصحي.

الولايات المتّحدة

كما سجّلت الولايات المتّحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن بدأت يوم الاثنين حملة تلقيح واسعة النطاق.

وتعد الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم ، فقد فاق إجمالي الوفيات 300000 حالة.

و سجلت الولايات المتحدة أمس في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق، وفاة أكثر من 3784 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة عتبة الثلاثة آلاف وفاة.

وبدأت السلطات الصحية الأمريكية الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تطعيم 20 مليون شخص خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.