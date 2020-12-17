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وكالة: المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين يتواصل 4 ساعات و29 دقيقة

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وكالة: المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين يتواصل 4 ساعات و29 دقيقة وكالة: المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين يتواصل 4 ساعات و29 دقيقة

مصراوي Masrawy

05:57 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

استمر المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 4 ساعات و29 دقيقة، وأجاب الرئيس على 60 سؤالا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوكالة إن هذا المؤتمر هو الأطول الذي يعقده بوتين منذ عام 2008، حيث أجاب حينها، في الـ14 من فبراير من ذلك العام، عن أسئلة الصحفيين طيلة أربع ساعات وأربعين دقيقة، أما المؤتمر الصحفي الأول فاستمر قرابة ساعة ونصف.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة على أن يعقد بوتين مؤتمراته الصحفية الموسعة في ديسمبر، ليقف على أهم الأحداث في البلاد وخارجها، ويجمل الأهم منها.

ويشار إلى أنه بسبب جائحة ، نظم المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي، هذا العام بصيغة افتراضية عبر نظام كونفرانس.

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