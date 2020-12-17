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سقوط مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها في الأدوات الكهربائية

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سقوط مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها في الأدوات الكهربائية سقوط مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها في الأدوات الكهربائية

مصراوي Masrawy

05:48 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها بتجارة الأدوات الكهربائية بالشيخ زايد.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً مناشدة عدد من المواطنين بضبط متهم هارب فى واقعة قيامه بالاشتراك مع آخرين - تم ضبطهم - بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى 153 مليون جنيه من مواطن بزعم توظيفها فى مجال الأدوات الكهربائية وإنشاء مدرسة خاصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة عقب هروبه من محل إقامته بدمياط.

وأمكن ضبطه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى11 حكم جزئى بالحبس فى ذات القضايا ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "نصب".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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