ضبط عاطل تخصص فى سرقة السيدات بالإكراه بأسوان

مصراوي Masrawy
05:44 م الخميس 17 ديسمبر 2020
كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل تخصص فى سرقة السيدات بالإكراه في أسوان.
رصدت المتابعة الأمنية ما تداولته على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتعرض إحدى السيدات لمحاولة سرقة بالإكراه بإحدى المناطق بمحافظة أسوان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (عاطل مقيم بأسوان) وأمكن ضبطه وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم "مطواة".
وباستدعاء المواطنة تعرفت على المتهم وأنه مرتكب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.