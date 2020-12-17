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المجلس الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد 36 كيانا في بيلاروس

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المجلس الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد 36 كيانا في بيلاروس المجلس الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد 36 كيانا في بيلاروس

مصراوي Masrawy

05:42 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

تبنى المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، حزمة ثالثة من العقوبات ضد 36 كيانا، وشخصًا مسؤولا عن العنف والترهيب ضد المتظاهرين في بيلاروس.

وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه "ردا على وحشية السلطات البيلاروسية ودعما للحقوق الديمقراطية للشعب البيلاروسي، قرر المجلس اليوم تصنيف 36 كيانا وشخصا ضمن حزمة ثالثة من العقوبات".

وأضاف البيان أن "هذه العقوبات تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى مسؤولين عن القمع العنيف المستمر والتخويف للمتظاهرين السلميين، وأعضاء المعارضة و الصحفيين وغيرهم".

وتابعت "كما أنها تستهدف الجهات الاقتصادية ورجال الأعمال البارزين والشركات المستفيدة من نظام ألكسندر لوكاشينكو وتدعمه".

وأشارت البيان إلى أن "العقوبات استهدفت حتى اللحظة ما مجموعه 88 فردا و7 كيانات".

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