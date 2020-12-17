أردوغان والكاظمي يؤكدان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اهتمامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الكاظمي، في أنقرة، اليوم الخميس "نؤكد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ونحن نؤكد على أن المياه لن تكون نقطة خلاف".

وأعرب عن أمنيته "في تنامي العلاقات مع العراق في عهد الكاظمي".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن "تطلعه إلى مزيد من تطوير العلاقات مع تركيا"، مضيفًا "نحرص على تعزيز التعاون مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".