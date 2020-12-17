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"القوى العاملة": تعيين 53 شابًا.. وتفتيش 299 منشأة بمطروح

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"القوى العاملة": تعيين 53 شابًا.. وتفتيش 299 منشأة بمطروح "القوى العاملة": تعيين 53 شابًا.. وتفتيش 299 منشأة بمطروح

مصراوي Masrawy

05:35 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 53 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابين من ذوى القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية- فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي- أن المديرية استخرجت 51 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدرباً.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 115 منشأة بنظام الدورى النهاري، والقيام بـ 17 حملة، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية، والقيام بـ 5 ندوات توعية، وفي مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 299 منشأة وتسجيل 21 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

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