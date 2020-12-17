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مرصد الأزهر يثمّن مطالبة أعضاء بالنواب الأمريكي "فيسبوك" بمواجهة التعصب ضد المسلمين

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مرصد الأزهر يثمّن مطالبة أعضاء بالنواب الأمريكي "فيسبوك" بمواجهة التعصب ضد المسلمين مرصد الأزهر يثمّن مطالبة أعضاء بالنواب الأمريكي "فيسبوك" بمواجهة التعصب ضد المسلمين

مصراوي Masrawy

05:32 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى

ثمّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حرص أعضاء بمجلس النواب الأمريكي على مطالبة إدارة "فيسبوك" بإزالة محتوى التعصب ضد المسلمين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء خطوة عملية في طريق مواجهة الكراهية ضد المسلمين.

وأعرب المرصد في بيان له، الخميس، عن أمله أن تطبِّق إدارة "فيسبوك" تلك المطالب التي تسهم في القضاء على تلك الآفة، مطالبًا الإدارة في الوقت ذاته بأن تعمل على إزالة أي محتوى ينال من أي إنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه.

وطالب 30 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، في خطاب موجَّه لإدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باتِّخاذ إجراء فوري لإزالة محتوى التعصب ضد المسلمين.

وقالت ديبي دينجيل، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن الخطاب تضمَّن مطالبة «فيسبوك» بتكوين مجموعة عمل تركِّز على قضايا التعصب ضد المسلمين، وتطبيق السياسات المتعلقة بمحتوى الكراهية والمجموعات التي تروج لها.

وأضافت أن الخطاب تضمَّن كذلك المطالبة بتعهُّد «فيسبوك» بقيام طرف ثالث مستقل بمراجعة دور الشركة في تمكين العنف ضد المسلمين وإزالة المحتوى المعادي لهم بشكل كامل، من خلال منظومة كشف استباقية.

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