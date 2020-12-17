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بوتين: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي لا يشكل عائقًا أمام الأسلحة الروسية

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بوتين: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي لا يشكل عائقًا أمام الأسلحة الروسية بوتين: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي لا يشكل عائقًا أمام الأسلحة الروسية

مصراوي Masrawy

05:35 م الخميس 17 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي لا يشكل عائقًا أمام الأسلحة الروسية الجديدة.

وصرح بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي له، ردًا على سؤال بشأن نشر الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي عالمي، بأنه يمكن لروسيا إما أن تبني أسلحة خاصة بها أو تصنع أسلحة متفوقة.. حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "إما أن نبني نظام الدفاع الصاروخي هذا بأنفسنا، أو نبتكر أنظمة على مستوى كي لا يشكل نظام الدفاع الصاروخي هذا عائقًا (أمام الأسلحة الروسية). ولقد فعلنا ذلك، بمساعدة أسلحة تفوق سرعة الصوت، بما في ذلك نظام أفانجارد".

وذكر بوتين، أن العمل على إنشاء صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات "سارمات" يقترب من مرحلته النهائية، وسيحل "سارمات إر إس 28" محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم "فويفودا". كما سيكون قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي والجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، في الأول من مارس عام 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد".

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