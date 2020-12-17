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تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للاطمئنان على صحته

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تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للاطمئنان على صحته تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للاطمئنان على صحته

مصراوي Masrawy

05:33 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الجزائر - أ ش أ

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد حيث اتفقا خلاله على اللقاء فور عودة الرئيس تبون إلى الجزائر بعد انتهاء رحلته العلاجية الحالية بألمانيا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الخميس إنه "تلقى اليوم الرئيس عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه وشقيقه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي عبر له من خلالها عن اطمئنانه لتماثله للشفاء".

وأضاف البيان أن الرئيس تبون شكر الرئيس التونسي على مشاعره النبيلة، واتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة الرئيس الى الجزائر، كما طلب الرئيس تبون من نظيره التونسي تبليغ تحياته الخاصة ومشاعره الأخوية لكل الشعب التونسي الشقيق".

يذكر أن الرئيس تبون يتواجد حاليا في ألمانيا في رحلة علاجية منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

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