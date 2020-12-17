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برلماني بريطاني ينتقد جهود اليونيسف لإطعام أطفال جوعى

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برلماني بريطاني ينتقد جهود اليونيسف لإطعام أطفال جوعى برلماني بريطاني ينتقد جهود اليونيسف لإطعام أطفال جوعى

مصراوي Masrawy

05:33 م الخميس 17 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ):

ذكر العضو المحافظ بالبرلمان البريطاني جاكوب ريز-موج، اليوم الخميس، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "تلعب سياسة" بعرض المساعدة في إطعام الأطفال الجوعى في بريطانيا.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس الأربعاء أنها سوف تقدم وجبة إفطار للأسرة التي تعاني جراء جائحة فيما وصفته المنظمة بأنه أول استجابة طارئة في بريطانيا في تاريخها الممتد على مدار 70 عاما.

وقال جاكوب ريز-موج عندما علم بأمر برنامج اليونيسف في البرلمان: "أعتقد أنها فضيحة حقيقية أن اليونيسف يلعب سياسة بهذه الطريقة عندما يكون من المفترض أن يعتني بالأشخاص في أكثر الدول فقرا وحرمانا في العالم".

وأضاف: "إنها حيلة سياسية متدنية المستوى.. يجب على اليونيسف أن يخجل من نفسه".

كانت منظمة "الطعام المدرسي مهم" قد قدمت لليونيسف 25 ألفا جنيه إسترليني (34 ألف دولار) لتوزيع وجبات الإفطار في جنوب لندن خلال العطلات المدرسية.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر في تصريحات نقلتها وكالة برس أسوسيشن: "حقيقة أن اليونيسف مضطر لإطعام الأطفال الجوعى في بلادنا عار ويجب على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون و(وزير الخزانة) ريشي سوناك أن يشعرا بالخزي".

وقالت: "نحن من إحدى أغنى الدول في العالم. ويجب على أطفالنا ألا يعتمدوا على المنظمات الخيرية الإغاثية المعتادة على العمل في مناطق الحرب والاستجابة للكوارث الطبيعية".

وأظهر استطلاع أجري مؤخرا من جانب مؤسسة السوق الاجتماعي أن 16 بالمئة من الآباء في بريطانيا ليس لديهم ما يكفي من الغذاء لإطعام أطفالهم بين مارس وسبتمبر. وتسببت هذه النتائج في غضب.

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