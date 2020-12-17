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الصين تتوقع عودة اقتصادها تدريجيا إلى مستوى نمو محتمل العام المقبل

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الصين تتوقع عودة اقتصادها تدريجيا إلى مستوى نمو محتمل العام المقبل الصين تتوقع عودة اقتصادها تدريجيا إلى مستوى نمو محتمل العام المقبل

مصراوي Masrawy

05:22 م الخميس 17 ديسمبر 2020

بكين - أ ش أ

أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم، الخميس، أنها تتوقع عودة الاقتصاد الصيني تدريجيا إلى مستوى نمو محتمل خلال العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ اليوم الخميس، تعليقا على توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يعود الناتج الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل انتشار وباء "كورونا" بنهاية العام المقبل، وأن تساهم الصين بأكثر من ثلث النمو العالمي بحلول عام 2021.

وقال فنغ إن "الصين تغلبت هذا العام على تأثير تفشي ، وعاد النمو الاقتصادي تدريجيا إلى طبيعته، ومن المتوقع أن تصبح الصين الاقتصاد الوحيد في العالم الذي يحقق نموا إيجابيا، مع عودتها التدريجية إلى مستوى نمو محتمل في العام المقبل".

وأضاف أن الصين ستعزز مستوى الاقتصاد المفتوح وتوسع انفتاح السوق على مستوى أعلى، وعلى استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتقديم مساهمات إيجابية في انتعاش الاقتصاد العالمي ونموه.

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