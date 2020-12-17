اختفت بعد زواجها بـ14 يومًا.. "أمن القليوبية" يبحث عن "عروس بنها"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها، لكشف غموض اختفاء عروس بعد 14 يومًا من زواجها، إذ خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل ولم تعد منذ الخميس الماضي، وحررت أسرتها بلاغًا في قسم ثان بنها أكدت فيه اختفائها في ظروف غامضة.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة "نجلاء.ع" 20 عامًا، متزوجة منذ 14 يومًا، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها وخرجت ولم تعد إلى المنزل منذ الخميس الماضي.

بسؤال والدها، أكد أن زوجها أخبره أنها خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل يوم الخميس الماضي، ولم ترجع من وقتها، مؤكدًا أنه وأسرته وأسرة زوجها مسالمين، وليس لديهم أي خلافات، وأنه لا توجد أي مشكلات بينها وزوجها، وحياتها مستقرة وهادئة قبل وبعد الزواج.

وقال الأب، إن جهات البحث والتحري، كشفت أن زوجها حاول الاتصال بها على تليفونها المحمول والذي فوجئ الجميع أنه مقفل منذ خروجها من المنزل.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مدينة بنها ومحافظة القليوبية، صورة المتغيبة، مطالبين بتكثيف البحث للعثور عليها والكشف عن مصيرها خوفًا من تعرضها لمكروه.