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أمانة الجوف تزيل 10 آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء

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و79 لوحة إعلانية و54 ملصقًا مشوهًا للمظهر العام

أمانة الجوف تزيل 10 آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، حملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال جولات ميدانية.

ورفعت الفرق المختصة خلال أسبوعين عشرة آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأحياء والأراضي الفضاء.

كما تمت إزالة 79 لوحة إعلانية و54 ملصقًا مشوهًا للمظهر العام ورفع 16 سيارة تالفة.

وتشمل أعمال تحسين المشهد الحضري: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.

كما تتضمن الأعمال: سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين، وإصلاح الحفر في الطرقات، وصيانة الأرصفة المتهالكة.

وحذرت الأمانة من رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

أمانة الجوف تزيل 10 آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء

أمانة الجوف تزيل 10 آلاف متر مربع من الأنقاض ومخلفات البناء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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