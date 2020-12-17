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اليمنية: وعود المتمردين الحوثيين لا تكفي لحل قضية خزان صافر

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الحكومة اليمنية: وعود المتمردين الحوثيين لا تكفي لحل قضية خزان صافر اليمنية: وعود المتمردين الحوثيين لا تكفي لحل قضية خزان صافر
إجراء تقييم مستقل لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية

الحكومة اليمنية: وعود المتمردين الحوثيين لا تكفي لحل قضية خزان صافر

دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إلى استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وإلزامها بالسماح لفريق الخبراء الأممي بزيارة سفينة الوقود صافر وتمكينه من إجراء تقييم مستقل تمهيدًا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية أصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير.
وقال وزير الخارجية اليمني خلال لقائه سفيرة مملكة بلجيكا لدى بلاده دومينيك مينور: إن إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر"، مضيفًا أن هذ القضية لاتزال مختطفة من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية-.
وحول تنفيذ اتفاق الرياض قال وزير الخارجية اليمني: إن قيادة الشرعية حريصة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وإعلان وعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عادّاً ذلك خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وإنهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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