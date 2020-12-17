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صور.. انتهاء التصويت على دمج النقابات الفرعية في نقابة المحامين بالإسكندرية

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صور.. انتهاء التصويت على دمج النقابات الفرعية في نقابة المحامين بالإسكندرية صور.. انتهاء التصويت على دمج النقابات الفرعية في نقابة المحامين بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

05:28 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، انتهاء تصويت أعضاء النقابتين الفرعيتين، على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم أكثر من محكمة ابتدائية بهدف دمج النقابات الفرعية في كيان واحد بكل محافظة.

شهدت غرف نقابة المحامين بمحاكم الإسكندرية والمقار الفرعية، اليوم الخميس إقبالًا كبيرًا بعد اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

وتوافد المحامون من أعضاء الجمعيات العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين على مقرات الاقتراع وعددها 17 مقرًا موزعًا بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، فيما بلغ من لهم حق التصويت 23 ألف محام بشرق وغرب المدينة.

جرت عملية التصويت التي امتدت من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء اليوم، تحت إشراف النقابة العامة، جرى خلالها الاقتراع في صناديق شفافة بعد الاطلاع على كارنيه عضوية النقابة والبطاقة الشخصية.

ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، على أن يكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وحدد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم الخميس موعدا لانعقاد الجمعيات العمومية بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، والغربية، للتصويت على دمج الفرعيات، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم السبت وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم الأحد المقبل.

كان أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

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