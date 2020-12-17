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المنتجة سارة الطباخ تتهم المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "أسكوتر".. والفنان: "هدية عيد ميلادي"

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المنتجة سارة الطباخ تتهم المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "أسكوتر".. والفنان: "هدية عيد ميلادي" المنتجة سارة الطباخ تتهم المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "أسكوتر".. والفنان: "هدية عيد ميلادي"

مصراوي Masrawy

05:11 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة، التحقيق في اتهام المنتجة سارة الطباخ خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في اكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر النيابة.

أشارت التحريات أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة "السكوتر" وعندما شاهدته في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.

استمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: "أيوه كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها" ثم اتصلت السيدة بالنجدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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