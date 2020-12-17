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"الإعلام المرئي والمسموع" تطلق أولى مراحل برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية

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"الإعلام المرئي والمسموع" تطلق أولى مراحل برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية "الإعلام المرئي والمسموع" تطلق أولى مراحل برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية
عبر إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في القطاع

بدأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، أولى مراحل برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية ودعم قطاع الإعلام، عبر إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في القطاع.

وانطلقت المرحلة الأولى بالشراكة مع Google من خلال تقديمها دورات تختص بالتسويق الرقمي ومهارات صناعة المحتوى واستقطاب الجماهير عبر الإنترنت، لتمكين العاملين في القطاع من إدارة حملاتهم الإعلانية باحترافية؛ مما يخفض من نسبة الإعلانات المضللة والتجاوزات.

واستهدفت الدورة الأولى العاملين في مجال التسويق ونشر المحتوى في الصحف الورقية والإلكترونية ووكالاتهم الإعلانية، وبنهاية التدريب سيحصل كل متدرب على شهادة معتمدة من Google في مجال التحول الرقمي.

وشملت المرحلة الأولى 100 متدرب ضمن البرنامج الذي سيستمر لمدة عام كامل، ومن المقرر أن يتم تدريب 5000 شخص بنهاية 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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