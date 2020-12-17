بمشاركة 12 فريقاً.. غداً تنطلق نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة

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تنطلق غداً منافسات نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في محافظة جدة بمشاركة 12 فريقاً من مختلف دول العالم، بدعم من برنامج جودة الحياة، وبتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي لكرة السلة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة منذ العام 2018 في مختلف الألعاب الرياضية وفق مستهدفات وزارة الرياضة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وتقام منافسات البطولة على ضفاف الواجهة البحرية لمحافظة جدة، وتستمر لمدة يومين (الجمعة والسبت)، ويتنافس فيها فرق: ريجا (لاتفيا)، وليمان (صربيا)، ويوتينا (ليتوانيا)، وجدة (السعودية)، ولوزان (سويسرا)، ويو بي (صربيا)، ونيويورك هارلم (أميركا)، وأولان باتار (منغوليا)، وأمستردام (هولندا)، ونوفي ساد (صربيا)، وبيران (سلوفينيا)، وساكياي جولبيلي (ليتوانيا)، التي تأهلت إلى الجولة النهائية بعد أن لعبت أربع جولات خلال المدة الماضية.

وتُلعَب خلال اليوم الأول التصفيات المؤهلة للمرحلة الأخيرة؛ حيث تُلعَب 12 مواجهة يوم غدٍ الجمعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة؛ حيث ينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات (3 فرق في كل مجموعة).