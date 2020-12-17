الأول من أبناء المحافظة.. "عبد الجواد" رئيسًا لمرفق إسعاف جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدر الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قرارًا بتولي الدكتور محمد عبد الجواد، مهام رئاسة مرفق إسعاف جنوب سيناء خلفًا للدكتور خالد ابو هاشم، الذي جرى ترقيته مديرًا لوحدة مكافحة العدوى بهيئة الإسعاف المصرية.

الدكتور محمد عبد الجواد، من أبناء محافظة جنوب سيناء، تلقى جميع مراحله التعليمية بمدارس المحافظة ويعد أول طبيب شاب سيناوي يتولى رئاسة مرفق الإسعاف بالمحافظة.

وهو من مواليد عام 1986، والتحق بمدرسة الأمل الابتدائية، ثم مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية، ثم مدرسة الحرية الثانوية التي أصبح اسمها مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد.

تخرج "عبد الجواد" من كلية طب جامعة عين شمس، وعمل بمستشفى بولاق الدكرور العام بالجيزة، ومستشفى جمعية مصطفى محمود، ومجموعة مستشفيات كليوباترا.

التقى الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مرفق إسعاف جنوب سيناء الجديد، والدكتور خالد أبو هاشم، رئيس مرفق الإسعاف السابق، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ.

وجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لمدير مرفق الإسعاف الجديد على منصبه، معبرًا عن سعادته بتولي أحد أبناء محافظة جنوب سيناء مرفقًا هامًا وحيويًا بالمحافظة.