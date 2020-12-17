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ضبط صاحب استوديو لتزوير العملات الوطنية في الغربية

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ضبط صاحب استوديو لتزوير العملات الوطنية في الغربية ضبط صاحب استوديو لتزوير العملات الوطنية في الغربية

مصراوي Masrawy

04:20 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، من ضبط (صاحب استديو تصوير، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة وبيعها لراغبي التعامل بها متخذاً من الاستوديو الخاص به الكائن بدائرة المركز وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعُثر بحوزته على (عدد كبير من العملات الوطنية المقلدة من فئات عديدة – جهاز حاسب آلي بفحصه فنياً تبين أنه محمل العديد من الملفات التي تحتوي على صورة من وجهي العملات الوطنية المقلدة المضبوطة – طابعة ألوان وماسح ضوئي – مقص بمسطرة يستخدم في تقليد العملات – 2 هاتف محمول بفحصهما فيناً تبين أنهما محملان بصور للعملات الوطنية المقلدة المضبوطة والعديد من المحادثات على تطبيق " الواتس آب، ماسنجر" بينه وبين عملائه تدل على نشاطه الإجرامي في مجال ترويج العملات الوطنية المقلدة).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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