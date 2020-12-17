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بالصور.. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

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بالصور.. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ بالصور.. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

04:31 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية "الحلقة الرابعة" والتي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية على ملاعب إحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من ١٧ وحتى ١٩ ديسمبر الجاري، وتتواصل الفعاليات خلال "الحلقة الخامسة" في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ من شهر ديسمبر الجاري.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمشاركة ٩٥ متسابقًا من 7 نوادي مصرية مختلفة، وهي "الشمس، سموحة، الجزيرة، سبورتيتج، الجيش، فروسية الجزيرة، ستاليون".

وقال محمد درديري، مدير الفروسية بشرم الشيخ، إن بطولات الفروسية تقام من القدم، وتعد هذه البطولة العاشرة بالنسبة للبطولات العالمية، والخامسة محليًا.

وأوضح مدير الفروسية أن البطولة تنطلق على عدة مراحل، المرحلة الأولى تسمى الافتتاحية وهي بمثابة "اختبار الملعب" وتسمى أيضًا البطولة المفتوحة، والمرحلة الثانية تسمى "الارتفاعات" وفيها يجري السباق على درجات، ومن المقرر أن تنطلق غدًا، وتقام الدرجة الأولى على ارتفاع 150 سنتيمتر والدرجة الثانية بارتفاع 140 سنتيمتر، والدرجة الثالثة بارتفاع 130 سنتيمتر، والدرجة الرابعة 120 سنتيمتر.

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