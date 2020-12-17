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مزارعون في قطاع غزة تلقوا تحذيرات إسرائيلية للابتعاد عن الحدود

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مزارعون في قطاع غزة تلقوا تحذيرات إسرائيلية للابتعاد عن الحدود مزارعون في قطاع غزة تلقوا تحذيرات إسرائيلية للابتعاد عن الحدود

مصراوي Masrawy

04:34 م الخميس 17 ديسمبر 2020

غزة- (أ ف ب):

قال مزارعون فلسطينيون الخميس إن الجيش الإسرائيلي وضع لافتات تحذيرية تطلب منهم الابتعاد لمسافة مئتي متر داخل أراضيهم الزراعية عن السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في جنوب القطاع.

وقال المزارع أحمد سالم ماضي (36 عاما) "تفاجأنا أمس (الأربعاء) بوضع الجيش الإسرائيلي يافطة في أرضنا مكتوب عليها بالعبرية والعربية تطلب منا الابتعاد في الزراعة ل200 متر عن السلك" الشائك الحدودي في المنطقة الشرقية لخان يونس.

وكتب على يافطة معدنية، باللغتين العبرية والعربية، وضعت وسط أرض ماضي "أيها المزارع، محاصيلك الزراعية اخترقت المنطقة المسموحة للزراعة، إذا لم تنقل جميع المحاصيل في مهلة محددة سنعمل لإزالتها".

وأشار ماضي إلى أن "3 جرافات عسكرية إسرائيلية قامت بتجريف الري الرئيسية".

وتمتلك عائلة ماضي أراضي زراعية تبلغ مساحتها نحو ثلاثمئة دونم قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما يقول المزارع نفسه.

أما المزارع جهاد ماضي فقال إن "التحذير الإسرائيلي يهدف لإبعادنا عن أراضينا الزراعية حتى يقوموا برش مبيدات زراعية بينما تعتبر هذه المنطقة المستهدفة هي الأصلح للزراعة بالنسبة لنا".

وأضاف "خسارتي بلغت ستمئة ألف شيقل (170 الف دولار أميركي) العام الماضي نتيجة رش طائرات زراعية إسرائيلية مبيدات زراعية أدت إلى تخريب محصولنا من البصل المزروع على مساحة مئة دونم".

وتقوم السلطات الإسرائيلية سنويا في منتصف كانون الأول/ديسمبر برش المزروعات الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة بمبيدات زراعية.

بدوره طالب المزارع طلب جرغون "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحمايتنا وحماية مزروعاتنا".

ويخضع قطاع غزة الفقير، والذي يسكنه نحو مليوني شخص، لحصار إسرائيلي مشدد برا وبحرا وجوا منذ أكثر من عقد.

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